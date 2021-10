S kvotama 102 in 104 v pokoj le 10.000 oseb

Uvedba t.i. »kvote 102«, se pravi 64 let in 38 let delovne dobe, potem pa še »kvote 104« s 66 leti in 38 leti delovne dobe, je nepotrebna, saj naj bi se s tem sistemom upokojilo le okoli 10.000 delavcev. Tako menijo pri sindikatu Cgil, pri čemer se nanašajo na izsledke raziskave o ukrepih, ki jih predlaga italijanska vlada. Po ugotovitvah omenjene raziskave, pri kateri so v prihodnje dveletje projicirali podatke o osebah, ki so doslej za upokojitev koristile t. i. »kvoto sto« in prevzeli nove starostne meje, naj bi se z novim sistemom v letu 2022 upokojilo 8524, v letu 2023 pa 1924 oseb, so opozorili pri Cgil.

Pomisleke o vladnih predlogih imajo tudi pri Ligi, kjer nasprotujejo ponovnemu financiranju državljanskega dohodka in klestenju pokojnin. Liga zahteva tudi povečanje vsote, namenjene za zmanjšanje davčnega bremena (v vladnem dokumentu je temu namenjenih osem milijonov evrov), uvedbo enotne davčne stopnje do 100.000 evrov prometa in razširitev 110-odstotne olajšave za prenovo stavb tudi na vasi, male občine in posamezne hiše.