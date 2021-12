S petardami povzročila škodo

V sredo zvečer je najprej neznanec v Bertokih, v plastični zabojnik za odpadke odvrgel pirotehnično sredstvo in ga s tem poškodoval, so sporočili koprski policisti. Kasneje, in sicer okrog 23. ure, pa je storilec nastavil pirotehnično sredstvo pred vrata poslovnega prostora na Škofijah, kjer je zaradi eksplozije nastalo za približno 5.000 evrov škode. V obeh primerih je bil opravljen ogled, za storilcema pa policisti še poizvedujejo. Zoper oba sledi kazenska ovadba zaradi poškodovanja tuje stvari.