S poletnim rebalansom proračuna 860 milijonov evrov

Ni rekorden, kot je bil lani, ko je znašal skoraj 1,4 milijarde evrov, kljub temu pa poletni rebalans proračuna, ki mu je deželna vlada danes prižgala zeleno luč, daje na razpolago pomenljivo vsoto – 860 milijonov evrov z možnostjo dodatnega zvišanja do konca julija, ko ga bo obravnaval in dokončno potrdil deželni svet FJK.

Tako je po današnji seji sporočila Barbara Zilli, ki je v Fedrigovi deželni vladi pristojna za finance. »Poletni rebalans daje poseben poudarek naložbam, s čimer želimo zagotoviti konkretne odgovore potrebam ozemlja v vseh sektorjih, vključno z okoljem, varnostjo, šolskim stavbam in cestami,« je sporočila Zilli.

S finančnimi sredstvi, pridobljenimi z rebalansom, nameravajo zagotoviti kontinuiteto nekaterim ukrepom, ki so jih zagnali že v prejšnjem mandatu, kot je denimo južna videmska obvoznica. Ob tem članica deželne vlade še poudarja, da so posebno pozornost namenili okoljskim ukrepom, kot dokazujejo pomenljiva finančna sredstva, ki jih namenjajo deželnim energetskim skupnostim (6 milijonov evrov), pa tudi tista za zmanjševanje hidrogeoloških tveganj ter vzdrževanje vodotokov (12,8 milijona). V to skupino nazadnje spada še izgradnja občinskih zbirnih centrov za odpadke(12,2 milijona evrov).