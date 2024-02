S polpriklopnikom divjal kar 119 kilometrov na uro

Koprski policisti so posredovali na primorski avtocesti, od koder jih je več voznikov poklicalo, da iz smeri Ljubljane proti Postojni tovorno vozilo španskih registrskih tablic prehitro vozi in prehiteva ostala vozila. Izsledili in ustavili so ga pri Razdrtem. Ugotovili so, da je voznik tovornega vozila s polpriklopnikom, ki lahko vozi z največjo hitrostjo 80 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo kar 119 kilometrov na uro. Pri kontroli tahografa so tudi ugotovili, da voznik med enim in drugim delovnim dnem ni imel dovolj počitka. Vozniku so izrekli globo v višini 300 evrov, prav tako so enako globo izrekli prevoznemu podjetju.