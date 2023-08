S poškodovanega mostička padel v reko

Gorski reševalci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes okrog 12.30 posredovali v Plodnu, kjer se je huje poškodoval 54-letni pohodnik iz Milana. V bližini koče Piani del Cristo, kjer se začenja naravoslovna pot, je z mostička, na katerem se je odlomila lesena talna plošča, padel v reko Piave z višine dveh metrov. Njegov prijatelj je poklical na pomoč na interventno telefonsko število 112. Na mestu mu je prva nudila pomoč bolniška sestra, nato so z reševalnim vozilom prispeli reševalci iz Rigolata. Glede na resnost poškodb so poklicali še reševalni helikopter, s katerega se je do njega spustilo zdravstveno osebje. Gorski in ostali reševalci so ga pomagali naložiti na nosilo in v helikoptersko vrečo, nato so ga potegnili na helikopter. Prepeljali so ga v tolmeško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel odprti zlom gležnja in zlom stegnenice.