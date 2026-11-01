»Trst ima energijo za spremembe«: skoraj 270 podpisov za Mitjo Gialuza

Ko je Mitja Gialuz pred skoraj dvema tednoma izrazil pripravljenost, da kandidira za tržaškega župana, se je med nekaterimi občani skoraj nemudoma porodila zamisel o javnem pozivu v podporo njegovi kandidaturi. Pobuda je nastala spontano, brez strankarskega zaledja, odziv pa je bil hiter: v manj kot tednu dni so pobudniki zbrali skoraj 270 podpisov.

Za pozivom stojijo Andrea Coronica, Loredana Catalfamo, Vanni Lughi, Lara Komar in Massimo Patrizio. Slednji nam je po telefonu povedal, da njihov namen ni bil zgolj izraziti podporo Gialuzu, temveč zbrati podpise čim širšega kroga ljudi, ki v njegovi kandidaturi vidijo možnost novega začetka za Trst. Ker pobudniki niso želeli, da bi se zbiranje podpisov končalo pri prvem odzivu, so pripravili tudi možnosti za nadaljnje izražanje podpore. Občani, ki se želijo pridružiti pozivu, lahko svoj podpis oddajo prek spletnega obrazca oziroma povezave, ki so jo objavili pobudniki.

Med dosedanjimi podpisniki so predstavniki različnih področij javnega življenja, od kulture, podjetništva in zdravstva do univerze in raziskovalnega okolja. Opazno je tudi število predstavnikov slovenske narodne skupnosti. Med njimi so poleg Lare Komar tudi Dimitri Waltritsch, Matija Jogan, Edi Kraus, Igor Pison, Dušan Kalc, Miran Košuta in še mnogi drugi. V besedilu poziva pobudniki izpostavljajo predvsem nerešena razvojna vprašanja mesta: od nedokončanih naložbenih projektov in nejasne prihodnosti Starega pristanišča do turistične rasti, stanovanjske problematike, nazadovanja industrije in demografskega upada. Trdijo, da Trst potrebuje vodstvo, ki bo znalo povezati njegove potenciale - pristanišče, univerzo,raziskovalne ustanove, kulturo, morje in gospodarsko dejavnost - v jasno razvojno vizijo. Gialuzovo pripravljenost za kandidaturo utemeljujejo z njegovimi izkušnjami pri vodenju Barcolane, ki je pod njegovim vodstvom utrdila mednarodni pomen, ter z njegovo sposobnostjo povezovanja ljudi, ustanov in podjetij. V njem vidijo kombinacijo lokalne ukoreninjenosti in mednarodne odprtosti, prenove in izkušenj.

»Trst ima energijo za spremembe. Čas je, da jo združimo,« je sklepno sporočilo poziva, ki očitno želi postati več kot zgolj enkratna izrazitev podpore: pobudniki želijo, da se k njemu pridruži čim več občanov.Podpisi občanov sami po sebi ne pomenijo politične potrditve kandidature, do katere bo predvidoma prišlo v prihodnjih tednih, ko se bo o tej izrekla razširjena koalicija Skupna prihodnost, kažejo pa, da pobudniki želijo v razpravo o prihodnjem županu vključiti tudi širšo javnost.

Tisti, ki želijo podpreti kandidaturo Mitje Gialuza za župana, to lahko storijo na tej povezavi.