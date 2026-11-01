Krizanteme še vedno ostajajo priljubljena izbira

Krizanteme, ciklame, nageljni, sveže rezano cvetje in raznorazne ikebane. V cvetličarnah je 31. oktobra čutiti, da je pred vrati praznik, ki je v naših krajih posebno občuten. Pred 1. novembrom, dnevom spomina na mrtve, ko številni obiščejo pokopališča in se s cvetjem ter prižiganjem sveč poklonijo spominu na pokojne, smo obiskali nekatere cvetličarne na Goriškem. Čeprav krizanteme ostajajo nepogrešljiva klasika, se spreminjajo barvne kombinacije in nakupovalne navade, pravijo cvetličarji.

Manj je umetnega cvetja

V solkanski cvetličarni Anita opažajo, da je letos zelo priljubljena predvsem zeleno-bela kombinacija, pa tudi oranžno-bela in nežna lososova barva. »Veliko povpraševanja je po nageljnih, rdečih ali barvanih,« pravi Anita Flajs. Zaradi izjemno vročega poletja in tople jeseni letos niso ponudili nekaterih občutljivejših vrst. »Gerber, ki ne zdržijo, sploh ne bomo imele. Odločile smo se za tropske vrste, denimo nutane in levkodendrone. Imamo pa tudi protejo, ki je prava kraljica,« pojasnjuje. Med najbolj iskanimi ostajajo krizanteme, tudi drobnocvetne santinije, ter krizanteme v loncih.

Posebno mesto imajo ikebane, ki jih v cvetličarni večinoma pripravljajo po naročilu, nekaj pa jih vnaprej izdelajo in razstavijo v trgovini. Fotografije aranžmajev objavljajo tudi na Facebooku.

Velik del nakupov opravijo stranke že pred praznikom, ko urejajo grobove in posadijo cvetje. Zadnji dan pa je več povpraševanja po ikebanah in svežem cvetju. Med kupci so predvsem starejši, vendar prihajajo tudi mlajši, pravi sogovornica. Spremembe so opazne tudi pri nakupu sveč in umetnega cvetja. Elektronskih sveč se proda vse več, plastičnega oziroma tekstilnega cvetja pa precej manj kot nekoč. »Tukaj sem že 25 let in lahko potrdim, da je z leti upadlo,« pravi Flajs. O svečkah pa dodaja, da je mogoče le-te reciklirati, tudi proizvajalci že plačujejo za rabljene sveče, ponovno uporabiti pa je mogoče tudi vosek.

Izbirajo po barvi in videzu

Na goriški pokriti tržnici je letos nekoliko manj živahno, pravi Annamaria Ramani, dolgoletna cvetličarka. Po njenih besedah poslovanje otežuje gradbišče na sosednjem parkirišču. »Strank je letos za polovico manj,« pojasnjuje. Marco Tauselli, prav tako cvetličar v pokriti tržnici, ugotavlja, da se za 1. november vsako leto proda več cvetja. »Običajno se prodajajo krizanteme in tako je tudi letos. Dobro gredo tudi ciklame in ikebane, večjih sprememb ne opažamo. Nakupujejo predvsem starejši, mladih skoraj ni videti,« pravi.

Podobno opažajo v začasni ulični cvetličarni Gaggioli, ki ima sicer sedež na Majnicah, te dni pa cvetje prodaja pod šotorom na Verdijevem korzu, pred Ljudskim vrtom. V preteklih letih so bili na parkirišču v Boccaccievi ulici, ki je zdaj zaprto. Nova lokacija ima prednost, da mimoidoči cvetje opazijo, prinaša pa nekaj logističnih težav, pravijo iz vrtnarstva Gaggioli. Kupci se še vedno najpogosteje odločajo za krizanteme, vendar cvetličarji opažajo, da izbira postaja vse hitrejša in bolj usmerjena v videz. »Vse pogosteje izberejo cvet samo glede na barvo. Poznavanja cvetja in njegove simbolike je manj,« pravijo. Zgodi se tudi, da kdo kupi krizantemo za darilo dekletu, ne da bi poznal njeno povezavo s spominom na pokojne. »Sicer je res škoda, saj je krizantema zelo lep cvet, a jo uporabljamo skoraj izključno za pokojne,« dodajajo. Letošnje vroče in sončno poletje je sicer pridelovalcem povzročilo precej dodatnega dela, saj so morali s senčenjem uravnavati cvetenje, da so bile krizanteme pripravljene ravno za praznik.

Valentina Bavčar v cvetličarni Fiori Valentina na Korzu Italija v Gorici opaža razlike med slovenskimi in italijanskimi kupci. Lastnica, ki je nekoč delala na goriškem pokopališču, pravi, da se k njej vračajo tudi nekdanje stranke, nekatere tudi iz Slovenije. »V tem obdobju se običajno prodajajo krizanteme, ki bodo letos zdržale precej bolje kot lani, ko jih je dež zelo poškodoval,« pravi. Ikebane in sveže cvetje za grobove so po njenih besedah bolj značilni za slovensko tradicijo, prav tako nakup sveč, saj imajo številna italijanska pokopališča že vgrajene električne lučke. »Pri slovenskih družinah se ta navada prenaša od starih staršev naprej. Med Italijani pa takšne tradicije obiskovanja pokopališč ni v tolikšni meri, zlasti med mladimi,« opaža. Umetno cvetje je pogostejša izbira v poletnih mesecih, ko žive rastline brez rednega zalivanja težko preživijo. »Pa tudi plastično cvetje je letos kar hitro zbledelo,« je dejala.

Cvetje tudi sredi noči

Da se spreminjajo tudi načini nakupovanja, dokazuje cvetličarna v Ulici De Gasperi v Gorici, ki jo vodi Urša Pelicon. V teh dneh prodajo več krizantem in ciklam, pripravljajo tudi ikebane in vence za spomenike. Za ikebane si je cvetličarka zamislila podlago iz mahu, kar daje aranžmajem čisto svojevrsten videz. Posebnost cvetličarne je avtomat, ki deluje 24 ur na dan. »Veliko ljudi kupuje tudi na avtomatu. Glas o njem se je že razširil, prihajajo celo iz Slovenije. Zabeležili smo nakupe celo ob dveh zjutraj,« pripoveduje Pelicon. V avtomatu so na voljo šopki, rezano cvetje in lončnice, stranke pa lahko kadar koli prevzamejo tudi naročeno cvetje. Avtomat je posebej prilagojen prodaji cvetja, tudi temperatura je ustrezno uravnana.