S pospešenim porastom temperatur vse večje posledice

Ogromne količine padavin v nekaj minutah, vročinski valovi, zemeljski plazovi in najrazličnejši hidrogeološki izzivi. To so le nekatere posledice podnebnih sprememb, ki jih je v zadnjih letih mogoče občutiti tudi v naši deželi, nenazadnje v ponedeljek, ko se je lep del Trsta znašel pod vodo zaradi izrednega naliva. Na vse te težave med drugim opozarja novo poročilo o podnebnih spremembah v Furlaniji - Julijski krajini, ki sta ga naročili podjetji Greenway Group in Ecogest.

Poročilo izpostavlja predvsem bistveno višje temperature, s katerimi se bomo morali spopadati. Avtorji študije ugotavljajo, da je med letoma 1961 in 2016 povprečna letna temperatura v FJK naraščala za 0,3 stopinje Celzija vsako desetletje, porast pa je v zadnjih letih še pospešil. Trenutno je najvišja povprečna letna temperatura na obalnem območju naše dežele med 14,5 in 15,5 stopinje. Objavljeno poročilo predvideva, da bi lahko do leta 2100 povprečne zimske temperature narasle za 5,3 stopinje, poletne pa za skoraj 6 stopinj. Do leta 2050 pa naj bi narasle za 2,5 stopinje Celzija, kar je precej več od cilja omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo, ki so ga določili na pariški podnebni konferenci leta 2015.

