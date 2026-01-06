S Primorskim dnevnikom v letu 2026 po Evropi in Aziji

Primorski dnevnik v današnji številki razkriva potovanja, ki se v letu 2026 ponujajo njegovim naročnikom in prijateljem. Gre za peterico daljših in krajših potovanj, ki bodo potekala na evropskih in azijskih tleh: za štiri je poskrbela potovalna agencija Aurora Viaggi, eno organizira krožek Krut.

Agencija Aurora bo med 20. in 22. marcem za »ogrevanje« priredila tridnevni izlet v nekoliko manj obiskane, vendar izjemno zanimive kotičke Toskane, kot sta Lucca in Pistoia, to bo pa tudi priložnost za občudovanje dišečih kamelij, ki cvetijo ravno v tistem obdobju.

Od 5. do 13. maja bo na sporedu potovanje v Turčijo, ki ga prireja Aurora. Udeleženci bodo obiskali različne predele te države, od sodobnega in vedno očarljivega velemesta Istanbul do antičnih grških mest in osrčja Anatolije, kjer obiskovalce vabi čudovita Kapadokija.

V istem mesecu, od 19. do 25. maja, vabi Aurora tudi v južno Italijo, in sicer na Eolske otoke, ki so nastali z vulkanskimi izbruhi, nekateri tamkajšnji ognjeniki pa so še danes aktivni. Otoki Vulcano, Lipari, Stromboli ter drugi imajo vsak svoje značilnosti in so vsi vredni ogleda.

Med 30. avgustom in 6. septembrom bodo udeleženci potovanja krožka Krut obiskali južno Francijo, izlet so poimenovali Tour de France: od Alp do Pirenejev. Na raznolikem programu so med drugim Azurna obala, navdihujoča Provansa, samosvoja Okcitanija in zahodne Alpe.

Jesensko Aurorino potovanje pa bo posvečeno predvsem kulturni dediščini svilne poti in nekoč bogatih srednjeazijskih mest: od 15. do 23. oktobra načrtujejo namreč potovanje v Uzbekistan, državo legendarnih mest Hiva, Buhara, Samarkand ter drugih zgodovinskih biserov med rekama Amu Darjo in Sir Darjo.

Vpisovanje bo za vsa potovanja potekalo od 12. do 17. januarja, in sicer na sedežih agencije Aurora (Ul. Milano 20 v Trstu, tel. 040 631300, e-pošta izleti.primorski@auroraviaggi.com) ter krožka Krut (Ul. sv. Frančiška 20 v Trstu, tel. 040 360072, e-pošta krut.ts@tiscali.it).