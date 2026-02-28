Evroposlanki Cisint ni po godu niti mošeja po ljubljanskem vzoru

Evropska poslanka Lige in nekdanja tržiška županja Anna Maria Cisint res ne more iz svoje (politične) kože. Odločno nasprotovanje mošejam, zaradi katerega je bila v Tržiču in nato na evropskih volitvah tako uspešna, je sedaj »razširila« na območje Benetk, točneje Mester, kjer načrtujejo gradnjo mošeje. Njihov projekt naj bi se po pisanju tamkajšnjih časopisov zgledoval po ljubljanski džamiji, ki je resda versko središče, a obenem tudi kulturni spomenik, kjer se odvijajo raznorazne dejavnosti (razstave, predstavitve knjig itd.).

A tudi to ni po godu evroposlanki in njenim beneškim somišljenikom. Cisint je v ta namen prihitela v Mestre in na novinarski konferenci dvignila vik in krik proti zamisli o mošeji. »Dokler bo Liga imela še kaj besede pri odločanju, bo ta načrt ostal le na papirju,« je poudarila političarka iz Tržiča. Znova se je vprašala, od kod muslimanskim skupnostim denar za takšne projekte.

Eden glavnih pobudnikov mošeje v Mestrah je predsednik združenja »Giovani per l’umanità« (Mladi za človečnost) Prince Howlader, zastopnik krajevne muslimanske skupnosti. Zanimivo, da je tudi član lokalnega vodstva stranke Bratov Italije predsednice vlade Giorgie Meloni. Njenih predstavnikov ni bilo na spregled na novinarski konferenci Lige, na kateri je imela glavno besedo evropska poslanka iz FJK.