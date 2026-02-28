ZDA in Izrael napadli Iran

Danes zjutraj so izraelske sile začele »preventivni napad« na Iran. Po poročanju iranskih tiskovnih agencij so o eksplozijah poročali v številnih mestih, vključno s prestolnico Teheran. Kmalu za tem je predsednik ZDA Donald Trump v videoposnetku potrdil, da obsežna vojaška operacija poteka v sodelovanju z ZDA. Cilj preventivnega napada, ki je po mednarodnem pravu nezakonit, so iranska vojaška infrastruktura in uradi iranske vojske, poročali pa so tudi o eksplozijah v bližini rezidence iranskega predsednika Alija Hameneja. V Izraelu medtem pričakujejo povračilni napad, na katerega so dobro pripravljeni.

»Ameriška vojska izvaja obsežno operacijo, da bi preprečila tej zelo zlobni, radikalni diktaturi, da bi ogrozila Ameriko in naše nacionalne varnostne interese,« je dejal Trump v video sporočilu, ki ga je objavil po prihodu v svoj zasebni klub na Floridi. »Uničili bomo njihove rakete in njihovo raketno industrijo zravnali z zemljo.« Dodal je, da bi lahko zaradi vojaške operacije v Iranu »pogumni ameriški junaki« izgubili življenje, vendar se po njegovem to v vojni pogosto dogaja.

Vojaška operacija z imenom Rjoveči lev sledi tednu intenzivnih pogajanj o iranskem jedrskem sporazumu. Sinoči je Trump dejal, da je nezadovoljen s potekom pogovorov in dodal, da je pač vojaška intervencija včasih nujno potrebna.