S proračunom tudi zelena luč za dodatnega pol milijona za leti 2026 in 2027

Proračunski zakon, na katerega je vlada vezala zaupnico in je bil danes s 110 glasovi za, 66 proti in dvema vzdržanima sprejet v senatu, je pod božično drevo prinesel tudi pričakovano in napovedano zvišanje finančnih sredstev za slovensko narodno skupnost v Italiji. Z 973 odstavkov obsegajočim tako imenovanim »maksiamandmajem« s številko 1.9000 – to je bil pravzaprav del predloga proračuna, na katerega je bila vezana zaupnica –, je bil sprejet tudi 950. odstavek, v katerem je navedeno, da se »sklad iz 16. člena zakona št. z dne 23. februarja 2001 za vsako izmed let 2026 in 2027 poveča za 0,5 milijona evrov«.

Po današnjem glasovanju v zgornjem domu italijanskega parlamenta, med katerim so predstavniki opozicije (Demokratske stranke, Gibanja petih zvezd in Zelenih-Levice) protestirali, bo predlog zakona o proračunu za triletje 2026–2028 morala potrditi še poslanska zbornica, v katero bo besedilo prispelo 28. decembra, glasovanje pa bo predvidoma 30. decembra, prav tako z zaupnico.

Za polmilijonsko zvišanje finančne dotacije za delovanje organizacij in ustanov slovenske narodne skupnosti v Italiji sta bila predstavljena dva vsebinsko enaka amandmaja. Enega je na pobudo stranke Slovenska skupnost vložil senator Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinhard Durnwalder, drugega pa Tatjana Rojc (Demokratska stranka). Oba sta bila v senatnem proračunskem odboru sprejeta in kot identična vključena v »maksiamandma«.