V ospredju srečanja olajšano zastopstvo v parlamentu

Pomen današnjega sestanka s slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon na slovenskem generalnem konzulatu v Trstu poudarjajo tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti. Pri tem so se v pogovoru z novinarji deželni predsednik SSk Terpin, predsednik SSO Bandelj in zgoniška županja ter zastopnica DS Hrovatin zaustavili pri vprašanju uresničevanja 26. člena zaščitnega zakona št. 38⁄2001, ki predvideva olajšane določbe za izvolitev slovenskih predstavnikov v parlament, kar je trenutno zelo aktualna zadeva, ker je vladna večina v parlament vložila prvi osnutek novega volilnega zakona, o katerem bo stekla razprava po referendumu o reformi sodstva. Predstavniki manjšine so ministrici priporočili, naj v pogovorih z italijanskimi sogovorniki to podpre, pri čemer je Terpin poudaril, da je zaenkrat glede vprašanja olajšanega zastopstva na mizi samo predlog SSk, zato pričakuje, da bosta Slovenija in posledično tudi Italija podprli ta predlog. Podobnih misli je bil Bandelj, ki opozarja, da je za to malo časa, saj bodo kmalu volitve tako na državni kot deželni ravni. Predsednik SSO je tu opozoril, da sta s predsednico SKGZ lani podpisala dokument, ki osvaja predlog SSk, ki za Bandlja trenutno ponuja tisti model, ki se najbolj približuje, zato je treba to urediti čimprej. Hrovatin pa je opozorila, da trenutni osnutek volilnega zakona, ki ga je v parlament vložila italijanska vladna večina, slovenski narodni skupnosti na nikakršen način ni naklonjen in Slovencev kot manjšine sploh ne omenja.

Je pa zgoniška županja poudarila, da je ministrica Fajon zelo prisluhnila besedam predstavnikov manjšine glede odprtih vprašanj, kot so, poleg volilnega zakona, tudi šolstvo, dalje vse stvari, ki zadevajo otroke in tudi vprašanje priznavanja diplom. Za predsednico SKGZ Nives Cossutta pa je današnje srečanje potrdilo, da je slovenska vlada v vseh teh letih zelo pozorno sledila delovanju manjšine in omogočila, da so bili stiki med vlado in manjšino vedno redni in plodni. Sama upa, da bomo kot manjšina na institucionalni ravni v Sloveniji lahko vedno imeli sogovornike, ki bodo spremljali delovanje narodne skupnosti in le-tej bili ob strani ob vseh aktualnih izzivih, ki jih doživlja. Bandelj pa je omenil tudi vprašanje šolstva, ki je po njegovih besedah zelo široka tema, področje pa potrebuje najprej notranjo reformo. Za to se je šele aktiviral šolski forum v okviru krovnih organizacij, pri čemer predsednik SSO meni, da bodo to vprašanje skupaj s SKGZ rešili čimprej.