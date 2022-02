S Putinom se je rokoval tudi zamejski Slovenec

Igor Dolenc je eden redkih, če že ne edini zamejski Slovenec, ki se je bil rokoval z ruskim predsednikom Vladimirjem Vladimirovičem Putinom. Bilo je 26. novembra 2013, ob italijansko-ruskem srečanju s takratnim predsednikom italijanske vlade Enricom Letto, ki je potekalo v Trstu.

Kako vam je ostalo v spominu tisto srečanje z ruskim predsednikom Putinom?

Takrat sem bil podpredsednik Pokrajine Trst. Ker je bila predsednica Maria Teresa Bassa Poropat zasedena, sem jaz uradno zastopal Pokrajino, s sinjim trakom čez ramo, ob sprejemu gosta pod ložo palače tržaške prefekture na Velikem trgu. Spominjam se, da smo nanj dolgo čakali, več kot uro. Med čakanjem smo si kratili čas z dovtipi, češ, lahko bi se z njim igrali skrivalnico, kot je to na istem trgu storil Berlusconi z nemško kanclerko Angelo Merkel, ko se ji je nenadoma prikazal in jo pozdravil s tistim sedaj že slavnim »ku-ku«. A storiti kaj takega bi bilo zelo nevarno.

Zakaj?

Ker je bilo na strehah palač okrog Velikega trga polno ostrostrelcev.

Italijanskih?

Ne samo. Ob Putinovem prihodu je ruska delegacija zasedla domala cel bližnji hotel Savoia Excelsior. Najeli so ga. Med gosti je bilo tudi osebje Putinove varnostne službe. Kazalo je, kot da bi se v hotel vselil velik orkester: prispeli so z velikimi črnimi toki, v katerih pa niso bile niti kitare niti violine, temveč drugi instrumenti. Prišlo je celo do kratkega stika.