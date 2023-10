S šibko burjo prehodno nekoliko hladneje

Za včerajšnjo vremensko fronto, ki se je po srednjeevropskih državah pomikala proti vzhodu in je le delno vplivala tudi na vreme pri nas, se je ozračje prehodno nekoliko ohladilo. V Tržaškem zalivu je zapihala burja, ki je dosegla najvišjo hitrost 47 km/h, temperature so bile danes zjutraj nižje kot v preteklih dneh. Omembe vredna je najnižja temperatura 11 stopinj Celzija, ki jo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Gradišču, ko je tam burja ponoči prehodno skoraj ponehala. Drugod so bile temperature le za nekaj stopinj Celzija nižje od minulega dogajanja. Ozračje se je ohladilo tudi v višjih slojih v povprečju za okrog 3 stopinje Celzija v primerjavi s torkovimi vrednostmi. Ničta izoterma se je spustila na nadmorsko višino okrog 3300 metrov in je torej za kakih 800 metrov nižja kot pred nekaj dnevi.

Po včerajšnji spremenljivosti se je ob okrepitvi anticiklona znova razjasnilo in bo zdaj več dni prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje in bodo temperature spet za več stopinj Celzija presegale dolgoletno normalnost.

Burja bo danes čez dan postopno slabela in ponekod prehodno ponehala, spet bo ob pomoči kopnega vetra zapihala v noči na petek in v noči na soboto, čez dan pa bo povečini oslabela in ponehala, ker bo pihljal morski veter.

V nedeljo na Barcolani kaže na zelo šibke krajevne vetrove. V nočnih urah bo ob kopnem vetru malo šibke burjice. Čez dan bo sončno in za ta čas toplo.