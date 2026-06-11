S sinočnjo izrazito hladno fronto večdnevna osvežitev

Sinočnja izrazita hladna vremenska fronta je največ težav povzročala na Pordenonskem in Videmskem ter deloma na Goriškem. Gasilci so samo na Videmskem opravili 110 intervencij in so bili na delu celo noč zaradi padlih dreves, odkritih streh, poškodovanih objektov in poplav. Ob nalivih, med katerimi so padle velike količine dežja, se je marsikje pojavil močan veter, ponekod so poročali tudi o toči. Tržaška je bila ob jugovzhodnem vetru povečini izvzeta od glavnine dogajanja. Po prehodu vremenske fronte pa je zapihala zmerna burja s sunki, ki dosegajo okrog 70 kilometrov na uro.

Ozračje se je povsod ohladilo. Temperature so danes povečini okrog 20 stopinj Celzija.

V prihodnjih urah se bo postopno delno razjasnilo in bo kakšna stopinja Celzija več.

Jutri bo povečini sončno z morebitno občasno krajevno zmerno oblačnostjo. Jutro bo, zlasti kjer bo burja ponehala in v zatišnih legah za ta čas kar mrzlo. Na Kraški planoti se bo temperatura spustila do okrog 10 stopinj Celzija ali rahlo nižje, na Goriškem do malo nad 10 stopinj Celzija, ob morju do okrog 18 stopinj Celzija. Kjer bo burja še vztrajala, bo kakšna stopinja Celzija več. Najvišje dnevne temperature bodo pod 25 stopinjami Celzija.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno in rahlo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo v soboto do okrog 25 stopinj Celzija, v nedeljo pa bo kakšna stopinja Celzija več.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Spet bo nekoliko hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo pod 25 stopinjami Celzija.

V torek se bo vreme postopno izboljšalo in bo rahlo topleje.