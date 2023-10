V torek dopoldne je 33-letni voznik štirikolesnika vozil iz Idrijske Bele proti Čekovniku in zaradi prehitre vožnje v levem ovinku zapeljal s ceste in pristal v strugi reke Belce, poročajo Primorske novice.

Voznik se pri tem ni poškodoval, njegov štirikolesnik pa so iz vode potegnili idrijski gasilci, pri čemer so uporabili žerjav. Nastala je precejšnja gmotna škoda. Policisti so vozniku izrekli kazen.