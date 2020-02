S štirikolesnikom zgrmel v smrt

V avstrijskem smučarskem središču St. Johann na Tirolskem je 44-letni Slovenec danes dopoldne s štirikolesnikom iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljal čez rob smučarske proge in zgrmel v strugo potoka. Moški, ki je bil zaposlen na smučišču, je na kraju nesreče umrl, je sporočila policija. Nesrečnik je dopoldne pregledoval proge ter zaščito ob in na njih, kar mu je bilo usodno, saj je zapeljal čez rob proge. Po nesreči ga je opazil eden od smučarjev in sprožil alarm. Moški je na kraju nesreče podlegel poškodbam. Državno tožilstvo je odredilo obdukcijo ter zaseg štirikolesnika.