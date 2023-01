S tovornjakom na bok

Koprski policisti so včeraj malo po 13. uri posredovali pri Dekanih, kjer se je tovorno vozilo prevrnilo na bok. Ugotovili so, da je 31-letni državljan Italije med vožnjo iz smeri lovske koče po klancu navzdol zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad tovornjakom, ki je pričel nenadzorovano drseti, pri čemer je trčil v brežino in se naposled prevrnil na bok. V nesreči sta bila lažje poškodovana sopotnika, 33-letnik in 71-letnik iz okolice Kozine. Oba sta bila oskrbljena v izolski bolnišnici. Vozniku so policisti izrekli globo.