S traktorsko kosilnico poškodoval plinsko cev in zanetil požar

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes zjutraj posredovali v kraju San Giovanni al Natisone na Videmskem, kjer je 45-letni moški med košenjem trave s traktorsko kosilnico na travniku pred uradi nekega podjetja poškodoval plinsko cev, pri čemer se je vnel požar. Ogenj je zajel traktor, utrpel je opekline na obeh nogah. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Palmanovi. Njegovo zdravstveno stanje naj ne bi bilo zaskrbljujoče. Gasilci so požar pogasili in preprečili, da bi imel hujše posledice.