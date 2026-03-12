Sabotiral je Bohinjsko progo, škode je za več kot 400 tisoč evrov

Slovenska policija je uspešno zaključila večmesečno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj poškodovanj železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav na železniški progi Sežana-Jesenice ter izsledila osumljenca. Gre za 34-letnika slovenskega državljana z območja Nove Gorice, ki mu je bil odrejen hišni pripor.

Policisti in kriminalisti so namreč v obdobju zadnjega pol leta, še posebej lani jeseni na območju policijskih uprav Kranj, Nova Gorica in Koper obravnavali osem kaznivih dejanj, povezanih z namernim poškodovanjem železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav, ki so pomembne za varno upravljanje železniškega prometa.Vodja sektorja kriminalistične policije pri novogoriški policijski upravi Marino Pangos je v današnji izjavi za medije povedal, da so novogoriški kriminalisti na podlagi preiskave prejšnji teden prijeli 34-letnega državljana Slovenije z območja Nove Gorice, ki ga utemeljeno sumijo storitve več kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. V okviru predkazenskega postopka so zasegli tudi orodje, ki ga je uporabil osumljenec.

Na bohinjski progi (Jesenice-Sežana) je do takšnih dejanj prišlo na več lokacijah. Prvo kaznivo dejanje je policija obravnavala 29. septembra na območju železniške postaje Bled-Jezero, sledil je izredni dogodek 16. oktobra na območju železniške postaje Vintgar. Na železniški postaji Grahovo ob Bači so medtem obravnavali dva tovrstna varnostna dogodka, in sicer 19. novembra lani in 21. januarja letos. Ta isti dan so obravnavali še eno tovrstno kaznivo dejanje na območju železniške postaje Most na Soči. Obenem so 29. decembra lani obravnavali tudi poškodovanje železniške infrastrukture v predoru Plave. Poleg tega je policija 16. januarja in 25. februarja letos obravnavala še dve kaznivi dejanji na območju železniškega razcepišča Kreplje v občini Sežana. Storilec je namerno poškodoval naprave za upravljanje ter posegal v signalizacijo in tirno infrastrukturo. S temi namernimi dejanji je poleg ogrožanja varnosti Slovenskim železnicam povzročil za okoli 436.000 evrov premoženjske škode, največ na železniški postaji Vintgar ob Blejski Dobravi, kjer je prišlo tudi do iztirjenja prvih štirih osi vlakovne kompozicije potniškega vlaka. Zaradi teh dejanj je sicer tudi v več drugih primerih obstajala nevarnost nastanka izrednega dogodka, vključno z možnostjo trčenja vlakov ali iztirjenja vlakovne kompozicije. Zahvaljujoč pravočasni reakciji zaposlenih na železnicah pa je bilo mogoče vlake ustaviti ali drugače organizirati promet, tako da do trčenja ali hujših posledic ni prišlo.

Osumljenega so po prijetju privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil hišni pripor. Policija medtem nadaljuje z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin posameznih dogodkov.Tako tudi še ni znan osumljenčev motiv za izvedbo teh dejanj. Lansko jesen in v začetku tega leta je po državi prišlo do več primerov načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. Obravnave incidentov se je lotila tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost. Pangos je danes opozoril, da je kakršnokoli namerno poseganje v železniško infrastrukturo izjemno nevarno in lahko povzroči hude posledice za življenje in zdravje ljudi ter veliko materialno škodo. Železniški promet temelji na natančnem delovanju signalnovarnostnih naprav, zato lahko že manjši posegi v takšne sisteme povzročijo nevarnosti za varnost prometa, je bil jasen.