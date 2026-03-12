Ujeli so ga, ko je prodajal hašiš

Karabinjerji s poveljstva v Ulici Hermet so aretirali 26-letnega državljana Egipta, ki so ga zalotili z dvajsetimi grami hašiša in 150 evri gotovine v žepu. Osumljen je preprodaje prepovedanih drog, na sojenje bo čakal v priporu v koronejskem zaporu.

Do aretacije je prišlo v petek, 6. marca, zvečer. Karabinjerji so med poostrenim nadzorom območja med Trgom Garibaldi in Trgom Perugino naleteli na mlajšega moškega, ki se je sumljivo obnašal. Zalotili so ga, ko je drugi osebi izročal drogo in ga aretirali. Pri njem so našli tudi 150 evrov v gotovini, izkupiček prodaje drog. Odvedli so ga na karabinjersko postajo, od tam pa v zapor. Moškega, ki je kupoval drogo, pa so legitimirali in tržaško prefekturo seznanili, da gre za uporabnika prepovedanih drog.

Karabinjerji nadaljujejo s poostrenim nadzorom omenjenega območja, pri delu jim pomagajo tudi psi, izurjeni za iskanje prepovedanih drog. Do sedaj so med kontrolami tri ljudi aretirali oziroma ovadili na prostosti. Na predlog karabijerjev je tržaška kvestorica tudi odredila začasno zaprtje nekaterih gostinskih in trgovskih lokalov zaradi motenja javnega reda in miru.