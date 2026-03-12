V Kopru poteka čezmejni zaposlitveni sejem

V športni dvorani Arena Bonifika danes poteka čezmejni sejem zaposlitvenih priložnosti, namenjen obiskovalcem iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Letos se na sejmu predstavlja rekordnih 120 delodajalcev, ki zaposlujejo tudi tuje državljane, je povedal Vladimir Popovič s koprske območne službe zavoda za zaposlovanje.

Kot je še dodal Popovič, delodajalci v slovenski Istri kadre najbolj iščejo ravno v spomladanskem času pred poletno sezono.

Generalna direktorica zavoda RS za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc je na novinarski konferenci ob sejmu ocenila, da so trenutni trendi na trgu dela ugodni. Povpraševanja po delavcih je še vedno veliko, čeprav nekoliko manj kot v enakem obdobju lani.

Trend naraščanja povpraševanja po delavcih v Sloveniji opažajo predvsem v zdravstvu, socialnem varstvu, na področju predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in izobraževanja, je povzela Barbo Škerbinc.

Interes za sejme, ki jih letno organizira zavod za zaposlovanje, je izjemo velik, ob tem pa osebni stik pri zaposlovanju ohranja pomen, je opisala. Dodala je, da se z vsakim sejmom učijo in rastejo, saj ima vsako lokalno okolje v Sloveniji svoje specifike.

Po besedah Barbo Škerbinc si zavod prizadeva, da bi pri zaposlovanju čim več tujih državljanov prihajalo iz Evropske unije. Popovič pa je spomnil, da smo »zgodovinsko območje, kjer so delovne migracije vedno obstajale.«

Na sejmu se s stojnico med drugim predstavljajo osnovne šole in vrtci slovenske Istre. Kot je dejala Eneja Baloh iz Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, danes predstavljajo poklice v osnovnošolskem prostoru in prostoru predšolske dejavnosti, vključno s tehničnim in administrativnim kadrom ter kadrom v kuhinji. S pomanjkanjem zaposlenih se sicer srečujejo predvsem pri pedagoških poklicih, natančneje pri učiteljih predmetnega in razrednega pouka, ki za zaposlitev potrebujejo specifična znanja.

Sejem bo potekal do 17. ure, vstop v športno dvorano Arena Bonifika pa je do takrat za vse obiskovalce brezplačen.