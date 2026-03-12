Menzo bodo prenovili, prehrana študentov bo zagotovljena

Osrednja menza Univerze v Trstu bo po dolgoletnem delovanju vendarle deležna temeljite prenove. Ta se bo začela julija letos, naložba pa bo vredna 2,5 milijona evrov. Študentje bodo z novim akademskim letom oziroma od septembra imeli na voljo montažni dvonadstropni objekt, ki bo služil kot začasna menza.To je včeraj sporočila pristojna za visoko šolstvo v deželni vladi Alessia Rosolen, ki je poudarila, da je projekt rezultat dolgoletnega sodelovanja med Deželo FJK, Univerzo v Trstu in študentskimi predstavniki. Začasno menzo bodo postavili na Trgu Evropa, in sicer tam, kjer se trenutno nahaja košarkaško igrišče, v njej pa bo na voljo enako število sedežev, kot jih ima trenutna menza. Na voljo bo tudi tako imenovani take-away pult za naročene hladne obroke ter prostor za zajtrke. Stroški za ureditev začasne menze znašajo 1,8 milijona evrov.Odbornica Rosolen je na srečanju, na katerem so sodelovali tudi rektorica Donata Vianelli in predstavniki študentov, povedala tudi, da bo prenova menze trajala predvidoma deset mesecev. Prepričana je, da bodo študentje in zaposleni na univerzi prav gotovo zadovoljni z začasnim objektom, ki bo nadomestil staro menzo.