Salvini bi koronavirus premagal tudi z božjo pomočjo

Vodja Lige Matteo Salvini je predlagal, naj bodo cerkve odprte na velikonočno nedeljo, čeprav to prepoveduje vladna uredba. Predlog je naznanil v intervjuju za dnevnik televizije Sky. Po njegovih besedah naj bi znanost ne zadostovala v bitki proti koronavirusu, proti kateremu potrebujemo tudi »dobrega boga«.

Salviniju je takoj odgovoril župan Milana Beppe Sala, ki se s predlogom ne strinja. »Če resnično želiš, da cerkve spet odprejo in če ne govoriš o tem le za to, da ti dnevniki posvetijo naslov, moraš vprašati Lombardijo ali Veneto, naj podpišejo odredbo, ki predvideva odprtje cerkev. Drugače ostajamo pri besedah in ne pri dejstvih. V teh trenutkih verjamem, da je vera lahko in predvsem mora biti nekaj osebnega in zasebnega,« je povedal Sala.

V obdobju, ko vsi vabijo ljudi, naj ostanejo doma, se je Salvini torej odločil za drugo strategijo. V Rimu in Milanu pa prav danes poročajo o večjem številu ljudi na cestah v primerjavi s preteklimi dnevi.