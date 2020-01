Salvini ni zavzel »rdeče trdnjave«

Na včerajšnjih deželnih volitvah v Emiliji-Romagni in v Kalabriji sta zmagali leva oziroma desna sredina. V Emiliji je bil znova izvoljen aktualni predsednik iz vrst leve sredine Stefano Bonaccini, medtem ko je v Kalabriji zmagala desnosredinska predsedniška kandidatka Jole Santelli. V obeh deželah je Gibanje 5 zvezd doživelo pravi polom, kar bi lahko ogrožalo vlado Giuseppeja Conteja.

Če je bila v Kalabriji zmaga desne sredine napovedana in torej pričakovana, je bil izid v Emiliji precej negotov, čeprav je na koncu Bonacccini (51,2 odst.) gladko premagal Lucio Bergonzoni (43,7 odst.). To je bil prvi volilni poraz Lige Mattea Salvinija po parlamentarnih volitvah leta 2018, medtem ko je k zmagi leve sredine v Bologni in deželi zelo močno, če že ne odločilno prispevalo gibanje sardin, ki se je na trgih in ulicah množično angažiralo za vrednote strpnosti in antifašizma. Če bi padla Emilija, nekoč »rdeča trdnjava«, bi skoraj gotovo padla tudi Contejeva vlada, ki jo zaradi zatona Gibanja 5 zvezd čakajo zelo težki časi.