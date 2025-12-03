Zakaj se je Trst izkazal na športnem področju

Trst je od nekdaj znan kot mesto športa. Na to, da se je znašel na 17. mestu na lestvici o kakovosti življenja v italijanskih mestih, ki jo je tudi letos oblikoval dnevnik Il Sole 24 Ore, pa vpliva tudi delo, ki ga opravlja občina na tem področju, meni odbornica za nepremičnine in športne dejavnosti Elisa Lodi.

Odbornica je včeraj na to temo sklicala novinarsko konferenco, na kateri je predstavila nekaj podatkov o naložbah, vezanih na športne in tudi na kulturne dejavnosti. Kot smo poročali, se je Trst namreč znašel čisto na vrhu lestvice na področju kulturne ponudbe in prostega časa, na kar vpliva več različnih dejavnikov, med temi tudi število telovadnic v mestu in okolici, tako kot tudi število športnih dogodkov in društev, ki so dejavna na določenem ozemlju.

Tržaška občina ima v svoji lasti 60 telovadnic (v podatek so vključene tudi šolske telovadnice), tri bazene (bazene Bianchi, na Judovcu in pri Svetem Ivanu) ter pet večjih športnih objektov - Palachiarbola, Palarubini, Palacalvola, košarkarska telovadnica na Kontovelu in Polisportiva na Opčinah, je naštela odbornica Lodi. Občina vlaga v redno vzdrževanje svojih športnih objektov približno tri milijone evrov letno.

V letu 2-25 so z raznimi društvi sodelovali pri organizaciji 80 športnih dogodkov.

