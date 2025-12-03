Trst bo dva dni središče razprave o koridorju IMEC

Jutri in v petek bo v hotelu Savoia Excelsior ter v kongresnem centru Generali v Starem pristanišču v Trstu govor o vzpostavljanju koridorja med Indijo in Evropo (IMEC). Ta bi Trst povezal z drugimi evropskimi in azijskimi lukami. Na dvodnevnem dogodku Indo-Mediterranean Business Forum bodo debatirali tudi o trgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in Indijo, za katerega potekajo zaključna pogajanja, ter se pogovarjali o prihodnosti pomorske trgovine med Azijo in Evropo in o vlogi italijanskih pristanišč pri trgovinskih dogovorih.

V Trstu bodo spregovorili predstavniki politike in gospodarstva iz vsega sveta. V petek popoldne bodo med drugimi nastopili italijanski minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani, črnogorski minister za pomorstvo in promet Filip Radulović, senatorka Tatjana Rojc (DS), ki je članica senatnega odbora za koridor IMEC, poslanec Andrea Orsini (Naprej, Italija), sicer podpredsednik delegacije italijanskega parlamenta pri zvezi Nato, Denisa Žilakova, namestnica slovaškega ministra za promet, in Cristina Amirante, ki je v deželni vladi FJK pristojna za infrastrukturo in promet.

Protest nasprotnikov

Koridorju IMEC nasprotuje tržaško gibanje za pravice Palestincev, pa tudi Zveza tržaške pomladi, češ da bo Trst postal vojaška luka zveze Nato. Svoje nestrinjanje z gospodarsko pobudo bodo protestniki izrazili jutri ob 17. uri pred hotelom Savoia Excelsior. Zavzeli se bodo za nevtralno in demilitarizirano pristanišče.