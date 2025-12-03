Tudi edina žuželka na Antarktiki zauživa mikroplastiko

Tudi edina endemična žuželka, ki živi na Antarktiki, zauživa mikroplastiko. Vsaj za zdaj pa to ne ogroža njenega obstoja. Tako razkriva nova raziskava, ki jo je podprl konzorcij raziskovalnih infrastruktur v osrednji Evropi CERIC-ERIC in pri kateri je sodelovala tudi tržaška ekipa znanstvenikov sinhrotrona Elettra pri Bazovici. Strokovnjaki so dokazali, da so drobni delci plastike, manjši od 5 milimetrov, začeli prodirati tudi v najbolj oddaljene kopenske ekosisteme na Zemlji, v nenaseljene prostranstva Antarktike.

Vprašanje onesnaževanja

Čeprav se jim mušica Belgica antarctica ne uspe izogniti, pa trenutno kaže, da so fiziološke poškodbe in posledice za zdravje pri tej vrsti omejene. Raziskava vsekakor odpira pomembno vprašanje o dolgoročnih vplivih plastičnega onesnaženja na tako krhki ekosistem. Rezultati poudarjajo zahtevo po poglobljenem spremljanju pojava, saj kažejo, da človeška dejavnost in plastično onesnaženje še naprej naraščata na svetovni ravni, tudi v najbolj nepričakovanih krajih, so razložili. Pri raziskavi so poleg tržaških izvedencev sodelovali še raziskovalci z Univerze v Kentuckyju in Univerze v Modeni in Reggio Emiliji.