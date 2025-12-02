Prevozila stinger, nato na bencinskem servisu trčila v policijski avtomobil

Občan je včeraj popoldne obvestil policijo, da med Ribnico in Pivko vozi za avtomobilom, ki večkrat zapelje na nasprotni vozni pas. Policisti so avtomobil izsledili in ga ustavili v Selcah, poročajo Primorske novice. Voznica, 36-letnica iz okolice Kopra, je med postopkom zbežala. Policisti so jo poskušali ustaviti, tudi s stingerjem, a njihovih znakov ni upoštevala. Nazadnje je le ustavila, a so jo iz avta spravili šele s silo.

Med postopkom je policistom navedla lažne podatke. Medtem ko so policisti preverjali njene navedbe, je nenadoma spravila vozilo v pogon in s kraja odpeljala v smeri proti Ilirski Bistrici. Policisti so jo poskušali večkrat ponovno ustaviti, vendar njihovih znakov ni upoštevala in je nadaljevala z vožnjo. Ker na znake ni ustavila, so policisti v naselju Dolnja Bitnja uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil - stinger, čez katerega je zapeljala in nato s hitrostjo 50 kilometrov na uro z izpraznjenimi pnevmatikami peljala naprej v smeri Ilirske Bistrice. Tam je zapeljala na parkirišče bencinskega servisa in ustavila avto. Ko so se policisti ustavili za njo in želeli stopiti k njej, je zapeljala vzvratno in trčila v njihovo službeno vozilo. Takrat so jo policisti z uporabo prisilnih sredstev spravili iz vozila in obvladali.

V postopku so ugotovili, da ženska ne poseduje vozniškega dovoljenja, zaradi česar so ji vozilo zasegli. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi so ji policisti odvzeli prostost in jo bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku na koprsko sodišče.