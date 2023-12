Samu Pahorju medalja za zasluge Republike Slovenije

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na posebni slovesnosti ob prihajajočem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, prvič v svojem mandatu podelila odlikovanja Republike Slovenije. Zlati red za zasluge, častni znak svobode, srebrni red za zasluge, red za zasluge in medaljo za zasluge je prejelo 19 odlikovank in odlikovancev, med njimi prof. Samo Pahor, ki je prejel medaljo za zasluge za vztrajno in dolgoletno prizadevanje pri priznavanju pravic Slovencev v Italiji ter ohranitev slovenskega jezika v javnosti Italijanske republike

Samo Pahor je bil od leta 1973 do upokojitve profesor zgodovine in slovenščine na slovenskem pedagoškem liceju Anton Martin Slomšek v Trstu, kjer je opravljal tudi naloge ravnatelja. »Svoje življenje je posvetil vztrajnemu prizadevanju za priznavanje pravic Slovencev oziroma slovenske manjšine v Italiji, uporabi slovenskega jezika v javnosti in v odnosu do italijanskih oblasti. Ustanovil je tudi družbeno-politično društvo Edinost, v letih 1992 in 1993 pa je bil predstavnik politične stranke Slovenska skupnost v tržaškem občinskem svetu,« so med drugim zapisali v utemeljitvi.

Zlati red za zasluge sta prejela Miran Potrč (posmrtno) in Ginekološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Častni znak svobode je posmrtno prejel Borut Novak. Srebrni red za zasluge je prejela Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA). Red za zasluge so prejeli dr. Maja Primic Žakelj, Srečko Šestan, mesečnik za poljudno naravoslovje Proteus, Smučarska zveza Slovenije in znanstvena revija Sodobna pedagogika. Medaljo za zasluge so prejeli dr. Peter Gstettner, Karel Holec, Andrea Kovač, Erika Köleš Kiss, Metka Lajnšček, Marcos Tavares, Samo Pahor, mag. Marjetica Potrč ter glasbeni skupini Kameleoni in Pankrti.

Z ukazom, objavljenim v Uradnem listu 1. decembra letos, je predsednica republike odlikovala tudi dr. Bojana Moharja (red za zasluge), dr. Matejo Bulc (medalja za zasluge) in glasbeno skupino Laibach (medalja za zasluge), ki bodo odlikovanja prejeli v naslednjem letu.

V slavnostnem govoru ob podelitvi odlikovanj je predsednica Pirc Musar dejala, da so prejemnice in prejemniki s svojim življenjskim delom in pomembnimi dosežki zaznamovali družbo ter pustili neizbrisen pečat v življenju ljudi v Sloveniji, zamejstvu in drugje v tujini.

Predsednica Pirc Musar se je odlikovankam in odlikovancem zahvalila za vse dobro, kar so doslej dosegli v družbi. Izrazila je željo, da bi bili njihovi uspehi vzor in spodbuda – še posebej mladim – za soustvarjanje še boljše, bolj povezane skupnosti, v kateri odgovornost, solidarnost, strokovnost, kultura, umetnost, šport in človečnost ostajajo temeljni stebri našega skupnega življenja.