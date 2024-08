Šavko se poslavlja, prihaja Petrovec

Andrej Šavko je danes zadnji dan odgovorni urednik Radia Koper, na njegovo mesto prihaja Janko Petrovec. »Bilo je vznemirljivo, dinamično, napeto. Bili so uspešni dnevi in tisti manj uspešni. Poslušalci Radia Koper ste zelo zvesti, pozorno nam prisluhnete in radi poveste, ko kaj naredimo dobro, in tudi, ko kdaj naredimo kaj narobe. Zaradi vas smo se trudili ustvarjati zanimiv program, prinašali smo zgodbe primorskega in čezmejnega prostora, predstavljali ljudi, ki znajo narediti nekaj več in drugače, odpirali smo vrata glasbenikom in realizirali kopico projektov, tudi z drugimi mediji,« je na facebooku zapisal Šavko.

Vse to je ustvarjala močna ekipa programskih in tehničnih sodelavcev. Radio Koper bo z njimi odličen še naprej, je prepričan dosedanji odgovorni urednik.

»Začel sem kot zelenec, se učil in rasel. Naredil sem tudi napake. A vselej sem se trudil po najboljših močeh. Po dobrih 13 letih zdaj dokončno predajam posle nasledniku. Odgovorni urednik bo od ponedeljka Janko Petrovec, dosedanji dopisnik v Rimu, profesionalec, novinar s televizijskimi in radijskimi izkušnjami, entuziast, ki bo, verjamem, povezal ekipo in ustvaril nekaj novega.

Hvala vsem. Ostanite na primorskih frekvencah,« je v poslovilnem dopisu podčrtal Šavko.