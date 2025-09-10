Še bodo možne nevihte z nalivi

Vremenska fronta bo zapustila naše kraje šele zvečer, dotlej bo ozračje nestanovitno. Tudi v popoldanskih urah bodo še možne nevihte z nalivi. Mestoma bodo lahko padle večje količine padavin.

Najbolj pod udarom je bil ponoči in dopoldne zahodni del furlanske obale. Zlasti je v FJK voda zaradi obilnih nalivov poplavljala v Lignanu in Gradežu. Tam je od sinoči padlo več kot 170 litrov dežja na kvadratni meter. V sosednjem Venetu tik meje s FJK so hudo uro doživljali v Bibioneju, kjer je od sinoči padlo več kot 210 litrov dežja na kvadratni meter.

V FJK so bile padavine tudi drugod povečini močne ali obilne. Na Videmskem in Goriškem je danes padlo od 70 do 110 litrov dežja na kvadratni meter. Voda je med drugim poplavljala v Foljanu, v Ronkah in Gonarsu. Od 30 do 70 litrov dežja je padlo v severnejših nižinskih predelih in v gorah, doslej pa še najmanj na Tržaškem, kjer so mestoma namerili več kot 30 litrov na kvadratni meter.

V popoldanskih urah se bo nadaljevalo oblačno in deževno vreme. Vmes bodo nevihte z nalivi.

Zvečer se bo vreme ponekod prehodno izboljšalo in nekoliko umirilo. V noči na sredo pa bodo spet možne krajevne plohe in nevihte.