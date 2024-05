Še danes in jutri bo bliskalo in grmelo, nato se bo umirjalo

Ozračje bo pod vplivom vlažnega južnega zraka, ki ga proti nam iznad Sredozemlja preusmerja ciklonsko območje s središčem nad Britanskim otočjem, še vsaj nekaj dni nestanovitno. Zlasti v popoldanskih urah bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše in pogostejše danes in jutri, medtem ko se bo med petkom in nedeljo ozračje postopno umirjalo. Možnost nastajanja neviht bo vse dni največja v severnih goratih predelih ter ponekod v nižinah, manjša pa ob morju. Ciklonsko območje se bo nato od petka počasi zapolnilo in bo dotok vlažnega južnega zraka postopno skromnejši. Konec tedna bo povečini sončen in toplejši.

Danes in jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najmanj jih bo ob morju.

Od petka do nedelje bo vse več sončnega vremena in bodo krajevne plohe in nevihte postopno manj verjetne ter povečini omejene le na gorski svet. V nedeljo bo povečini sončno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Toplo bo.