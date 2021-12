Še deset let brez dodatnih stroškov za roaming

Za shemo mobilnega gostovanja v tujini brez dodatnih stroškov, ki v Evropski uniji velja od junija 2017, je predvideno podaljšanje do leta 2032. Včeraj je bil po večurnem pogajanju dosežen začasni dogovor o predlogu uredbe o mobilnem gostovanju (t. i. roaming) v EU – aktualna se namreč izteče 30. junija prihodnje leto.

Pogajalci evroparlamenta in Sveta EU, ki mu trenutno predseduje Slovenija, so se zedinili okrog posodobljenih pravil o mobilnem gostovanju, ki bodo naprej zagotavljala, da bodo evropski državljani med potovanjem v drugih državah EU klicali, pošiljali sporočila in brskali po spletu brez dodatnih stroškov.

V skladu z dogovorom bodo uporabniki upravičeni do enake kakovosti in hitrosti mobilne povezave tako v tujini kot doma. Ponudniki storitev mobilnega gostovanja bodo dolžni ponuditi enako kakovost gostovanja kot domači, če bodo enaki pogoji na voljo v omrežju v gostujoči državi, so ob doseženem dogovoru sporočili iz Evropskega parlamenta. V ta namen so evropski poslanci zagotovili določbo o prepovedi praks, ki zmanjšujejo kakovost storitev gostovanja, na primer s preklopom povezave s 4G na 3G.

Politika poštene uporabe, ki je zasnovana tako, da preprečuje trajno gostovanje, se bo nadaljevala. Evropska komisija bo lahko predlagala spremembe po temeljiti analizi trga in ustrezni oceni možnega vpliva, so navedli v sporočilu Sveta.