Še nekaj dni temperature kolikor toliko znosne

Največja vročina je ob pronicanju nekoliko bolj svežega zraka v primerjavi z včerajšnjim dogajanjem po pričakovanjih rahlo popustila. Najvišje dnevne temperature so danes na Goriškem in na Kraški planoti za dve do štiri stopinje Celzija nižje od včerajšnjih in segajo do okrog 30 stopinj Celzija. Posebno poglavje velja za Trst, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 14. uri na pomolu Bandiera namerila le 24,7 stopinje Celzija, medtem ko je včeraj ob isti uri, ko je pihala burja, ki je zaustavljala vpliv morja, namerila 30,1 stopinje Celzija, torej 5,4 stopinje Celzija več kot danes. K osvežitvi je danes pripomogel morski veter, ki je zapihal okrog 13. ure, ko je burja popustila.

Danes popoldne bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo v gorah.

Tudi jutri bo povečini sončno. Današnja noč bo ob skorajšnjem brezvetrju hladnejša od včerajšnje. Jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno z morebitno občasno popoldansko krajevno nestanovitnostjo in rahlo topleje.

Od srede bo iz dneva v dan topleje, vročina se bo postopno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti proti koncu tedna na Goriškem lahko dosegale do okrog 36 stopinj Celzija, na Kraški planoti do okrog 34 stopinj Celzija, ob morju pa okrog 30 stopinj Celzija.