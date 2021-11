Sede samo cepljeni in prebolevniki, k pultu lahko vsi

Vsakdo lahko vstopi v gostinske lokale in stoje naroči pri pultu, je danes razjasnil tržaški prefekt Annunziato Vardè. Ob današnjem vstopu v rumeni režim omejitev in uveljavljanju novih ukrepov proti koronavirusu v Furlaniji - Julijski krajini je ostajalo nerešeno vprašanje, kdo lahko sreba kavo pri pultu. V večernih urah pa je prišlo do dokončne odločitve: okrog mize lahko sedijo le stranke s PC-covidnim potrdilom (to je z »okrepljenim« covidnim potrdilom za prebolevnie in cepljene), k pultu pa lahko pristopijo vsi.

Pokrajinski odbor za red in varnost je določil tudi, kdo bo s 6. decembrom pregledoval obvezno covidno potrdilo (v njegovi osnovni različici, to je prebolevniki, cepljeni in testirani) na avtobusih in ostalih javnih prevoznih sredstvih. Določili so, da si bodo to nalogo delili policisti in osebje podjetja Trieste Trasporti.