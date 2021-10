Sedeminštiridesetletni domačin umrl v požaru

Koprski policisti so danes ob 7.50 posredovali v Utovljah pri Sežani, vasi v bližini Šepulj, kjer je zagorel objekt. Gasilci so požar pogasili, v njem pa so našli 47-letnega domačina, za katerega je zdravnica na kraju potrdila smrt. Kriminalisti še opravljajo ogled kraja. Po prvih ugotovitvah ni znakov nasilne smrti, sporočajo policisti.

Očividci so za Primorske novice povedali, da naj bi najprej zagorelo v garaži, za posledicami požara pa naj bi umrl domačin, ki se je nahajal v stanovanjskem delu stavbe. Moški srednjih let naj bi v hiši bival sam.