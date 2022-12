»Senator Menia, manjšine ne bodo klonile«

Na včerajšnji dan pred 23 leti je parlament sprejel zakon za zaščito jezikovnih manjšin, ki je znan kot zakon 482. Ob tej obletnici je deželna skupina Pakta za avtonomijo priredila javno spletno branje členov zakona, pri katerem so sodelovali politiki, intelektualci in zastopniki manjšin. Med njimi je bila tudi slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je člen zakona prebrala v slovenščini, nekateri govorniki pa so govorili v furlanščini in v nemščini.

Deželni svetnik Massimo Moretuzzo je pobudo označil tudi kot odgovor tržaškemu senatorju stranke Bratov Italije Robertu Menii, ki je ob robu predloga za razglasitev italijanščine za uradni jezik države grobo napadel furlansko in druge jezikovne skupnosti. »Menia je očitno namerno pozabil, da upravna avtonomija FJK temelji prav na njeni jezikovni raznolikosti,« je dejal Moretuzzo. Upa, da parlament tako zastavljenega zakona ne bo sprejel.

Zakon 482 predstavlja zgodovinski mejnik v odnosih med državo in jezikovnimi manjšinami, brez katerega Slovenci v Italiji leta 2001 gotovo ne bi dobili zaščitnega zakona. Moretuzzo izpostavlja tudi velik ne samo simbolni pomen, ki ga zakon ima za Furlane.