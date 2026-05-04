Šesti zamejski jamboree ob 50-letnici SZSO

Slovenska zamejska skavtska organizacija bo praznovanje ob 50. obletnici svoje ustanovitve, združitve štirih organizacij – slovenskih goriških in tržaških skavtov in skavtinj – ki so nastajale od leta 1951, obeležila s šestim Slovenskim zamejskim jamboreejem. Tabori za člane bodo potekali med 26. julijem in 14. avgustom 2026 v Vipavski dolini, vrhunec jamboreeja pa bo predstavljal skupni tridnevni dogodek, ki bo od 7. do 9. avgusta potekal na travniku v Dolenjah pri Ajdovščini. 7. avgusta popoldne bodo slavnostno odprli jamboree in razstavo ob 50-letnici združene SZSO, večer pa bosta zaznamovala bdenje in druženje ob ognju. 8. avgust bo posvečen delavnicam, skupnim dejavnostim ter večernemu slavnostnemu programu. 9. avgusta dopoldne bo osrednji slovesni dogodek s sveto mašo, jamboree pa se bo zaključil s spustom zastave in odhodom udeležencev v popoldanskih urah.

Pri SZSO poudarjajo, da udeležba omogoča obiskovalcem edinstveno izkušnjo skavtskega življenja na taboru. Na prizorišču bo na voljo prostor za šotore, organizirani bodo glavni obroki, program pa bo primeren za vse generacije. Organizatorji k udeležbi vabijo odrasle skavte, starše, družine in prijatelje, ki želijo skupaj doživeti skavtski duh in praznovati pomemben jubilej. Prijava je možna po spletu z izpolnitvijo obrazca, ki je na voljo na tej povezavi. Cena tridnevne udeležbe je odvisna od datuma prijave: do 31. maja 2026 znaša 50 evrov za odrasle in 25 evrov za otroke med devetim in 18. letom, po tem datumu pa 70 evrov za odrasle in 35 evrov za otroke; mlajši otroci do osmega leta se lahko dogodka udeležijo brezplačno. Možna je tudi delna udeležba s prostovoljnimi prispevki na lokaciji. Organizatorji so za dodatna vprašanja dosegljivi preko elektronskega naslova jamboree@szso.net ter na telefonskih številkah +39 328 2196127 (Neža, Trst) in +39 331 4621103 (Andrej, Gorica).