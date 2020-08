»Severnega Midwesta naj ne bi poznali po rasnih nemirih«

V protestih, ki se v Wisconsinu vrstijo od nedelje, ko je policist v hrbet sedemkrat ustrelil temnopoltega Jacoba Blaka, ki zaradi posledic streljanja ne bo več hodil, sta umrli dve osebi, dve pa sta bili ranjeni.

Pesnica in pisateljica Katja Perat se je v ponedeljek slučajno mudila v Kenoshi. »Ob vrnitvi v ZDA po poletnih počitnicah sem kot vedno, ko se vračam v St. Louis, kjer živim in študiram, pristala v Chicagu. Priložnost sem izkoristila za izlet v Wisconsin.« Tako jo je pot ponesla v Kenosho, mesto na obali jezera Michigan med Chicagom in Milwaukeejem. »Ob prihodu sem pred hišami opazila veliko plakatov z napisi We trust our cops (Zaupamo našim policistom). Zdelo se mi je čudno. Takrat še nisem vedela, kaj se je v nedeljo zgodilo. Pa pridemo v mesto in vidim, da na izložbe vseh trgovin in lokalov pribijajo iverne plošče. Ljudje so na iverke pisali slogan Black Lives Matter ... Razumela sem, da se tukaj nekaj dogaja. Pogledala sem na splet in ugotovila, da je dan pred tem policist v hrbet ustrelil Jacoba Blaka, kar je bilo povod za proteste, v katerih je bilo nekaj gmotne škode. Guverner je zato razglasil izredne razmere in uvedel policijsko uro, na ulico pa poslal nacionalno gardo, ki je zabarikadirala vhode v mesto.

Blakov primer ni prvi tovrsten dogodek. Pred tremi meseci je policist v Minneapolisu zadušil Georgea Floyda.

Tako je. Ta dva dogodka sta se zgodila v delu ZDA, ki ga v principu naj ne bi poznali po rasnih nemirih. Zdi se mi, da severni Midwest doživlja nek izbruh napetosti, ki je že dalj časa tam, a zdaj mogoče dobiva jasnejše obrise. Ne vem pa zakaj. Imela sem sicer občutek, da je tam družba močno razdeljena – na pristaše gibanja Black Lives Matter in tiste, ki podpirajo gibanje Blue Lives Matter, ki je nastalo kot nekakšen odgovor na prvo.