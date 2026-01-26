Sežana bo dobila satelitski urgentni center in nov zdravstveni dom

V Sežani pričakujejo, da bodo do junija letos pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Stal bo ob sežanski bolnišnici, ki bo dobila prizidek, na območju pa bo občina zgradila tudi nov zdravstveni dom.

Vrednost ureditve satelitskega urgentnega centra je ocenjena na 3,5 milijona evrov, celotna naložba, skupaj z bolnišničnim prizidkom in novim zdravstvenim domom, pa je vredna kar 32 milijonov evrov.

Gre za pilotni projekt celostnega povezovanja primarne, sekundarne in urgentne zdravstvene dejavnosti na enem mestu, ki bo dolgoročno izboljšal dostopnost, kakovost in varnost zdravstvene oskrbe za prebivalce Sežane in širše regije, je ob nedavnem obisku predsednika vlade Roberta Goloba in ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel v sežanski bolnišnici dejal župan Občine Sežana Andrej Sila.