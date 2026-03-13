Trst do nedelje prestolnica vrhunskega oljčnega olja

Mednarodni sejem vrhunskega ekstra deviškega oljčnega olja Olio Capitale je dosegel polnoletnost. Njegova 18. izdaja se je v Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču začela danes in bo trajala do vključno nedelje. V treh dneh se bo mestu predstavilo 233 razstavljavcev iz 14 italijanskih dežel in en razstavljavec s Hrvaške, ob tem pa velja izpostaviti tudi 700 poslovnih srečanj s kupci iz 13 držav.

Današnjega slovesnega odprtja so se udeležili predstavniki Trgovinske zbornice, ki je glavna organizatorka dogodka, lokalna politika in predstavniki stanovskih organizacij. Uvodni strokovni posvet z naslovom Generacija Olje: ohranjajmo prihodnost je bil posvečen vlogi mladih v oljkarstvu. Njihova podjetja so bolj inovativna, bolj digitalizirana in bolj usmerjena v trajnostni razvoj, so poudarili na posvetu.

Predavateljica Federica Cisilino je tako povedala, da se približno 64 odstotkov mladih pridruži družinskim kmetijam, okoli 28 pa jih ustanovi nova podjetja. Kmetije, ki jih vodijo mladi, imajo v povprečju večjo obdelovalno površino in večjo pripravljenost za vlaganje v tehnologijo, ekološko pridelavo ter dodatne dejavnosti.

Predsednik nacionalnega združenja Città dell’Olio Michele Sonnessa je v fokus postavil prav pomen novih generacij v oljkarskem poslu, pa tudi dodano vrednost olja na zdravje in prihodnost turizma. Kot je dejal, se turizem, povezan z oljčnim oljem, hitro razvija in postaja pomemben del italijanskega gastronomskega turizma, katerega skupna vrednost presega 40 milijard evrov.