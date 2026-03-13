Atletinja Dana Glavina je že preizkusila več športov

Iz torkove priloge Šport plus.

Dana Glavina je dijakinja tržaškega Znanstvenega liceja Franceta Prešerna. Mlada Openka se je preizkusila že v mnogih športih, na koncu se je pa odločila za atletiko, ki jo trenira pri Boru.

Ime in priimek: Dana Glavina.

Datum rojstva: 30. 1. 2008

Šola, ki jo obiskuješ: Znanstveni licej Franceta Prešerna (Trst).

Sedanje društvo in matično društvo: Bor.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Ga nimam.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjala tudi z drugimi športi? Moj prvi šport je bilo plavanje, ukvarjala pa sem se tudi z ritmiko, gimnastiko in odbojko.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosna? Na dobro uvrstitev na državnem prvenstvu.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 12 ur.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Ne, saj mi treningi že zasedejo večino časa.

Si članica oziroma si dejavna pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Aktivna sem pri Openskem mladinskem krožku, pri tabornikih (Rodu modrega vala) ter kot pomožna trenerka pri Športni šoli Trst.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Anna Hall.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni.

Kateri je tvoj glavni obrok? Večerja.

Kaj pa najljubša jed? Pica.

Katero pesem si nazadnje poslušala? La bamba (Los lobos)

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez WhatsAppa.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Vsi predmeti mi gredo približno enako dobro.

Kaj bi spremenila v šoli, če bi bila ravnateljica? Uvedla bi več praktičnega dela.

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Ne vem še.

Raje gledaš filme ali serije? Serije.

Kam bi šla na potovanje, če bi lahko šla kamorkoli? Na Šrilanko.

S kom pa bi šla? S prijatelji.

Kaj te najbolj nasmeji? Dobra družba.

Katera je tvoja najljubša žival? Pes.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Kjerkoli.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Zvestobo in spoštovanje.

Kaj bi naredila, če bi imela en dan popolnoma prost? Šla bi smučat.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez telefona.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijatelju ali prijateljici? Film Dead poets society (Društvo mrtvih pesnikov).

Katero supermoč bi imela? Teleportacijo.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzela s sabo na samotni otok? Prijatelja.

Kaj te najbolj motivira? Glasba.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Prijatelji.

Kako bi sebe opisala v treh besedah? Vztrajna, energična in družabna.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in poletje.

Če bi lahko na kavo povabila eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Marija Terezija.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Predvsem Instagram in Tik Tok.

Bi zdržala en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Čemu se izogibaš oz. kaj počneš? Ločujem odpadke, varčujem z vodo in uporabljam javne prevoze.