Ljubljana je poročilo izdala in tudi ponatisnila, Rim še vedno ne

Ob ponatisu poročila mešane zgodovinsko-kulturne komisije iz leta 2001 z naslovom Slovensko-italijanski odnosi 1880–1956 so na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV) pri Centru za diplomatske, mednarodnoekonomske in pravne študije v Ljubljani pripravili okroglo mizo. Ponatis poročila v treh jezikih - slovensko, italijansko in angleško – je izšel v 300 izvodih v zbirki Mednarodno pravo. Je pa tudi dosegljiv na tej povezavi. Debato, ki jo je pred polno predavalnico vodil dr. Boštjan Udovič s FDV, je ob prisotnosti italijanskega veleposlanika v Sloveniji Giuseppeja Cavagne odprla slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ta je v nagovoru poudarila »ključni pomen poročila za obojestransko razumevanje kompleksnih poglavij zgodovine odnosov med narodoma in državama«. Opozorila je, da medtem ko v Sloveniji obeležujemo izid ponatisa, poročilo v Italiji še ni doživelo prve uradne izdaje. Povedala je, da je vodilo Slovenije v dvostranskih odnosih z Italijo razvoj dobrososedskih odnosov, a da hkrati med prednostnimi nalogami ostajata zaščita nacionalnih interesov in skrb za pravice slovenske narodne skupnosti. Veseli jo, da so nekoč sporna obmejna območja postala prostor inovativnega povezovanja.

Pri okrogli mizi, ki jo je povezoval profesor Boštjan Udovič, so sodelovali zgodovinarka Nevenka Troha, veleposlanik Bogdan Benko, profesorica in nekdanja ministrica Ljubica Jelušič in publicist Jernej Šček.