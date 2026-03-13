V lekarni se je izdajala za stažistko, v resnici je bila tatica

Karabinjerji s poveljstva v Ulici Hermet so aretirali 53-letno italijansko državljanko zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah. Osebju lekarne na Ponterošu je posredovala lažne osebne podatke in se predstavila kot stažistka. Kasneje je med delom izkoristila njihovo zaupanje in v trenutku nepazljivosti oz. zmede iz blagajne pobrala denar. Karabinjerji so ugotovili, da je v več epizodah skupaj ukradla več kot 700 evrov ter še nekaj izdelkov.

Sumljivo obnašanje »stažistke« je pritegnilo pozornost lekarnarja, ki je poklical karabinjerje. Da bi bolje nadzorovali dogajanje, so posredovali tudi z osebjem v civilu. Žensko so opazili pri delu in jo nato aretirali, ko je odšla iz lekarne. Prestregli so ves ukradeni denar in ga vrnili lastniku lekarne. Prepeljali so jo na poveljstvo in jo nato odvedli v tržaški zapor, kjer je na razpolago sodni oblasti. Ovadili so jo tudi zaradi nezakonitega opravljanja poklica in zamenjave identitete.