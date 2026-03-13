Poseg Slovenije odločilen za ohranitev ravnateljstev

Na odločitev italijanskega ministrstva za izobraževanje, da umakne predlog o spojitvi nekaterih ravnateljstev slovenskih šol v Italiji, je pomembno vplivalo stališče slovenske države. Tako je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon že v sredo, 11. marca, ob robu ogleda razstave Sosedske sorodnosti v Ljubljani italijanskega veleposlanika v Sloveniji Giuseppeja Cavagno opozorila, da »posegi v mrežo slovenskih šol v Italiji, ki bi pomenili njeno krčenje, so nedopustni. Treba je upoštevati dejstvo, da so slovenske šole v Italiji več kot izobraževalne ustanove: so nosilke ključnih funkcij za ohranjanje jezika, kulture in skupnostnega življenja slovenske manjšine v Italiji.«

Da je nesprejemljivo kakršno koli krčenje števila ravnateljstev, je danes opoldne na italijanskem ministrstvu za izobraževanje poudaril tudi veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Matjaž Longar, ki se je pogovarjal tako z diplomatsko svetovalko Silvio Costantini kot potem tudi z ministrom Giuseppejem Valditaro. Pri tem je poudaril pomen pozitivne diskriminacije do narodnih skupnosti ter posebej izpostavil, koliko Slovenija vlaga v šolstvo italijanske narodne skupnosti ter posebej poudaril obisk predsednikov Italije in Slovenije, Sergia Mattarelle in Nataše Pirc Musar v Kopru, kjer sta odprla prenovljeno palačo Collegio dei Nobili, kjer domujeta italijanska Osnovna šola Pier Paolo Vergerio in Gimnazija Gian Rinaldo Carli. Zato Slovenija pričakuje enako ravnanje Italije glede šolstva slovenske narodne skupnosti, ki je eno bistvenih področij le-te. Minister Valditara je zagotovil ustrezno rešitev, podobno tisti, ki je bila sprejeta, ko se je prav tako preklicala načrtovana spojitev nekaterih ravnateljstev. Veleposlanik Longar izraža zadovoljstvo ob umiku predloga o spojitvi ter poudarja napor zunanjega ministrstva in skupno delo in seveda to, kako brez urejenega šolstva vse ostale dimenzije narodne skupnosti izzvenijo, če ne bo mladih generacij in govorce slovenskega jezika. Ob tem pa je italijanske oblasti prosil, da bo naslednik sedanje generalne direktorice šolskega urada za FJK Daniele Beltrame nekdo, ki bo razumel specifiko okolja ter posebnost narodne skupnosti, prav tako je pomembno, da se vprašanje slovenskih šol v Italiji sistemsko reši.