Sili pričakovano drugi mandat na čelu sežanske občine

V največji kraški občini je bila županska ponudba majhna in tako je Sežana ena od občin, ki ji 29. novembra ne bo treba ponovno na volišča. Pričakovano si je drugi mandat zagotovil sedanji župan Andrej Sila, poročajo Primorske novice.

Čeprav so glasove zelo počasi preštevali, kot je v kraški prestolnici že navada, je bilo dokaj hitro jasno, kdo bo zmagovalec. »Najprej bomo počakali na rezultate za občinski svet, potem pa nas čaka sprejem proračuna za prihodnje leto. Prioritete so že zastavljene in dokončati moramo projekte, ki so še v teku. Ta mesec smo pridobili gradbena dovoljenja v okviru medobčinskega projekta oskrbe s pitno vodo na območju slovenske Istre in kraškega zaledja. Gre za gradnjo in obnovo vodovodnega omrežja. Sem pa presenečen, da je bilo tako malo zanimanja za župansko funkcijo in s tem je tudi kampanja izvodenela,« nam je povedal novi stari župan Andrej Sila, ki je tekmeca Rudolfa Pečarja premagal z veliko razliko.

Pred štirimi leti se je za župana potegovalo kar šest kandidatov, prvi krog je postregel s presenečenjem, ko je dotedanji župan David Škabar zasedel šele četrto mesto, v drugi krog pa je ob Sili vstopil kamnosek Jernej Bortolato, ki so ga mnogi na tiho znova pričakovali v županski tekmi. Poleti je dejal, da še ni dokončno odločeno, da pa raje ne bi kandidiral, kar se je slednjič zgodilo. Je pa zato prevzel vodenje liste Kras Bo!