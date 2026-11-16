V koprskem mestnem svetu največ svetniških mest Listi Aleša Bržana

V Mestni občini Koper se je na lokalnih volitvah po delnih neuradnih izidih najbolje odrezala Lista Aleša Bržana z 12 mandati, druga je stranka Koper je naš z devetimi. Nosilca teh dveh list Aleš Bržan in Nik Popovič se bosta pomerila v drugem krogu za županski položaj. V koprskem mestnem svetu bo sicer prihodnja štiri leta zastopanih osem list.

Tri mandate bo imelo Gibanje Svoboda, med svetnicami je tudi njihova županska kandidatka Mateja Hrvatin Kozlovič. Dva svetnika bo imela SDS, tudi županskega kandidata Petra Bolčiča. Levica, Lista zavedno Koper, Pirati in Srce Kopra pa bodo imeli po enega svetnika.

V mestnem svetu bo tako pet od desetih županskih kandidatov.

Na volitvah pred štirimi leti je bila slika v mestnem svetu nekoliko drugačna, slavila je stranka Koper je naš z 11 mandati. Lista Aleša Bržana je osvojila deset mest, Gibanje Svoboda je zbralo pet mandatov, po eno mesto pa so dobile stranke SDS, Oljka, SD in Levica.