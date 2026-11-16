Čez Rebernice dokončno spet v obe smeri

Na odseku vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in priključkom Vipava se je zaključila ena pomembnejših trenutnih obnov cestne infrastrukture v Sloveniji. Na odseku čez Rebernice je po več kot letu in pol del promet za vse skupine vozil danes zjutraj dokončno spet stekel po obeh smernic voziščih.

Obnovitvena dela se bodo zdaj nadaljevala predvsem na ravninskem delu hitre ceste, med Vipavo, Ajdovščino in pokritim vkopom Vipavski Križ. Promet bo tam ves čas potekal po hitri cesti, na posameznih odsekih po enem prometnem pasu v vsako smer. Tudi na tem delu hitre ceste bo promet dovoljen za vse skupine vozil.

Promet čez Rebernice bo tako zdaj spet potekal bolj tekoče, potem ko so na tem odseku z vmesnimi prekinitvami od marca lani veljale prometne omejitve in preusmeritve na regionalne ceste, kar je oteževalo tudi življenje lokalnega prebivalstva. Med prvo popolno zaporo odseka, v smeri proti Italiji, je zaradi preusmeritve tovornega prometa v tranzitu na mejni prehod Fernetiči prišlo do velike gneče in zastojev, na Darsu pa so po glasnih protestih avtoprevoznikov prometni režim prilagodili.